Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastanelik oldu

Malatya'da bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan davetliler karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda 46 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 00:37
  • Malatya'da bir nişan töreninde karbonmonoksit gazı nedeniyle 46 kişi zehirlendi.
  • Zehirlenme belirtileri gösteren davetliler hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikeleri yok.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

46 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

