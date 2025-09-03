Abone ol: Google News

Malatya'da kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu

Malatya'da iki gündür haber alınamayan 38 yaşındaki şahıs, baraj gölünde ölü olarak bulundu.

Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 01:04
Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü civarında, 38 yaşındaki T.B.'den iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda T.B.'ye ait otomobil, Kömürhan Köprüsü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan aramada, T.B.'nin cansız bedenine yaklaşık 65 metre derinlikte ulaşıldı.

T.B.'nin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

