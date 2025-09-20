Malatya'da kira fiyatları tartışma konusu: Asgari ücretin 22 bin TL'iken, kiralar 20 bin TL

Malatya'nın gündeminde kiralar var.

Kentte, 6 Şubat depremleri sonrasında emlak piyasasında artan dolandırıcılık olayları ve fahiş kira artışları dikkat çekiyor.

"20 BİN LİRA ÇOK YÜKSEKTİR"

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, konuyla ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Özgül, "Evlerinizi kiraya verirken biraz vicdanlı olun. İnternet sitelerine yazılan keyfi rakamları baz almayın çünkü Malatya hâlâ deprem bölgesi. Bugün asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede 20 bin liralık kira Malatya için çok yüksektir. TOKİ’nin arzı artırmasıyla kiraların düşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARZ NEDENİYLE EV SAHİPLERİ FIRSATÇILIK YAPIYOR"

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, vatandaşların yalnızca yetki belgesi bulunan emlakçılarla çalışmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Çantacı dediğimiz emlakçılar ortalıkta gezmektedir. Burada vatandaşlarımızın biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Son günlerde bu sektörde dolandırıcılık haberleri artmaya başladı. Yani taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan hiçbir aracıyla, çantacı emlakçıyla çalışmamalarını rica ediyorum. Gerekirse ticaret yapacakları emlakçıyı, emlak odasından teyit etsinler.



Çünkü son günlerde birçok vatandaşımızın dolandırıldığı haberleri yayılmaktadır. Malatya deprem bölgesi olduğu için bu dolandırıcılık faaliyetleri biraz daha artmış durumda. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Biliyorsunuz, Malatya’da 6 Şubat depreminden sonra büyük değişiklikler yaşanıyor, özellikle emlak sektöründe.



TOKİ son günlerde konut teslim etmeye başladı. Yerinde dönüşüm projelerinin yüzde 60-70 seviyesine geldiğini görüyoruz. Eminim ki yılbaşından sonra arz daha da artacak. Ancak talebin yüksek olması nedeniyle fırsatçılık yapan ev sahipleri kiraları çok yüksek tutmaktadır.

"KEYFİ OLARAK 20 BİN LİRA KAZANIYOR"

Özgül, Çavuşoğlu Mahallesi rezerv alanında biten konutların 19 bin ila 22 bin lira arasında kiraya verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

Örneğin bugün Çavuşoğlu Mahallesi rezerv alanında bitmiş konutların kiraları 19 bin liradan başlıyor, 22 bin liraya kadar isteniyor. İnternet sitelerine keyfi olarak 20 bin lira yazılıyor.



Evini kiraya verecek vatandaşlarımız da o ilanları emsal görerek kiraları düşürmek istemiyor. İstanbul’da oturan bir vatandaş bile internetten baktığında Çavuşoğlu’ndaki yeni konutların kiralarını emsal alıyor ve kendi evine de o fiyattan kiracı arıyor.

"ARZ ÇOĞALDIKÇA TALEP DÜŞECEK VE NORMAL SEVİYEYE İNECEKTİR"

Kira artışlarının okulların açılmasıyla talebin yükselmesinden kaynaklandığını söyleyen Özgül, arz arttıkça fiyatların düşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: