Malatya'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü

İHA

Meteoroloji'den yapılan sarı kodlu uyarı sonucu beklenen yağış etkisini gösterdi..

Malatya'da sağanak yağmurun ardından birçok mahallede taşkınlar meydana geldi.

Kentin bazı noktalarında rögar kapaklarından taşan su, ev ve iş yerlerine kadar ulaştı. Yağışla birlikte çevre yolunda da yoğun su birikintileri oluştu.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.

YETKİLİLER UYARDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Ekipler, yağmurun etkili olduğu saatlerde özellikle riskli görülen alanlarda yoğun mesai harcayarak suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın devam ettiği kentte yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.