Malatya'da silahla oynayan şahıs kazara kendini vurdu

Malatya'da gece saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde, M.K. bahçelik alanda silahla oynadığı silahın kazara ateş alması sonucu kendini yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.