Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İHA

Malatya'da saat 19.00 sıralarında çevre yolu üzeri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde, A.A. idaresindeki 34 LH 6235 plakalı Toyota marka otomobil ile M.G. yönetimindeki 44 DJ 209 plakalı trambüs çarpıştı.

6 YARALI HASTENEYE KALDIRILDI

Kazada, A.A., M.O., M.O., H.D. ile B.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar