Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Narkotik polisleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
- İHA
- 12.09.2020 - 06:43
- Güncelleme : 12.09.2020 - 06:43
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 1 kilo 658 gram esrar, 120 gr sentetik kannabinoid, 2 gram eroin, 27 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.