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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

    Narkotik polisleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 12.09.2020 - 06:43
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 06:43
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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlarda 1 kilo 658 gram esrar, 120 gr sentetik kannabinoid, 2 gram eroin, 27 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı #1

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı #2

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