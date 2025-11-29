Abone ol: Google News

Malatya’da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Malatya’da polis ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 05:40
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
  • Malatya’da polis ekipleri yağma, tefecilik ve kumar operasyonu düzenledi.
  • 31 kişi gözaltına alındı, 15’i tutuklandı.
  • Soruşturma devam ediyor.

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

GÖZALTILARIN ARDINDAN 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

