Malatya’da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı Malatya’da polis ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.