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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) heykel ile ilişkisi gün geçtikçe farklı boyutlara ulaşıyor.

Bu kez farklı bir organizasyon düzenlendi. CHP yönetiminde olan Maltepe Belediyesi'nde düzenlenen organizasyon oldukça tepki topladı.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği festivalde, İtalya'dan özel bir ekip getirildi.

CAMİ ÖNÜNDE HEYKEL PERFORMANSI

İtalya'dan getirilen sessiz tiyatro ekibi cami önünde performans gösterisi düzenledi.

Cami önünde düzenlenen performans tepkilere yol açtı. Sessiz göstericilerin taş heykele benzer hareketleri gündem oldu.