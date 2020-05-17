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- Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı
Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- DHA
- 17.05.2020 - 04:18
İstanbul Maltepe Esenkent'te bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde bulunan 2 katlı kademe binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.