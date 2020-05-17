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Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı

Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.