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    Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 04:18
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    Maltepe'de askeri alanda yangın çıktı

    İstanbul Maltepe Esenkent'te bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde bulunan 2 katlı kademe binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

    Maltepe'de askeri alanda yangın  -1

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