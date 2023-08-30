Maltepe'de iş yeri yangını çıktı Maltepe'de bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA İstanbul Maltepe ilçesinde sabah 06.00 sıralarında , Zümrütevler Mahallesi, Adalar Sokak'ta bir iş yerinin marangoz bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinde yangın büyüdü Kısa süre içinde iş yerinde bulunan talaşlar alev aldı ve yangın iş yerindeki araçlara da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürüldü Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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