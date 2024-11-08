Maltepe'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
İHA

Maltepe Başıbüyük Samandıra Bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki vincin, Aydınevler mevkiinde yoldaki diğer araçlara çarpması sonucu, aralarında servis minibüsünün de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Seçil Selen Balık
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