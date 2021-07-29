Manavgat yangını İHA ile havadan görüntülendi

Manavgat yangını İHA ile havadan görüntülendi

Antalya'da 4 farklı noktada çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını İHA'larla havadan görüntülenirken, yangının boyutu da ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı yangın çıktı.

5 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu Kalemler, Yeniköy, Çolaklı, Evrenseki ve Yavrudoğan mahalleleri boşaltıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yangın nedeniyle 3 kişi yaralanırken, dumandan etkilenenlerden 2' kişi hariç hepsi taburcu edildi.

Manavgat yangını İHA ile havadan görüntülendi-Video

10'LARCA ARAÇ, BİNDEN FAZLA PERSONEL İLE MÜDAHALE

Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

İHA İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İHA kamerası yangının etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyarken alevler gökyüzünü kaplıyor.