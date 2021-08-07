Manavgat’ta orman işçisinin duygulandıran anları

Orman yangınını söndürmek gecesini gündüzüne katan orman işçisinin, görevli olduğu arazözün musluğundan akan suyla duşunu alıp görevine devam etmesi görenleri duygulandırdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları, 10’uncu gününde kontrol altına alındı.

Bu yangınları söndürmek için Türkiye’nin farklı noktalarından gelen arazöz işçileri gecesini gündüzüne katarak çalıştı.

Ailelerinden ve ev ortamından uzak olan alev savaşçıları bu görevi cansiperane yerine getirdi.

Bu sırada da onların elleri, yüzü ve kıyafetleri de tıpkı ormanlar gibi karardı.

HEM DUŞ ALDI HEM ÜNİFORMASINI YIKADI

Dün Kızıldağ mevkisinde kontrol altına alınan orman yangınında arazöz ekibinden bir personelin kameralara yansıyan görüntüleri duygulandırdı.

Tüm zor şartlara rağmen, tehlikeye aldırmadan bir ağaç bile yanmasın diye mücadele eden arazöz işçilerinden Ali Yılmaz, soğutma çalışması yapılan noktada, arazözdeki musluktan akan suyla kirlenmiş kıyafetlerini yıkadı.

İşçi daha sonra kıyafetlerini güneş gören bir noktaya serdi.

Elleri, yüzü ve vücudu da is olan işçi, arazözün altına girip musluktan akan suyla kısa sürede duş aldı.

Duşunu alan işçi verilen yeni kıyafetlerini giydikten sonra görevine döndü.

Orman işçisi arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı VİDEO