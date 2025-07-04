Manavgat'taki yangında 8 dönümlük alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat'ta korkutan yangın...

Dün gece saat 23.00 sıralarında İlarma Mahallesi'nde orman yangını çıktığı ihbarı Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.

EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın bölgesine çok sayıda yangın söndürme ekibi ve işçisi sevk edilirken, yangının ormanlık alanda değil tarım arazisinde olduğu belirlendi.

Tarım arazisinde çıkan ve arazilerin arasındaki çalılık ve ağaçların tutuşmasıyla hızla ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine ve ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

8 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

8 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangında, bir üreticiye ait kabak serasının muşambaları da zarar gördü.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.