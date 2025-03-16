Manisa'da 1 hektar orman yandı

DHA
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava, yangın haberlerini de beraberinde getirdi..
Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU
Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar orman zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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