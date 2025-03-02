Manisa'da 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Hacıishak Mahallesi 135. Sokak'ta tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.
Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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