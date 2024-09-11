Manisa'da çalıştığı vinci gelin arabası yaptı Yunusemre ilçesinde düğün hazırlığı yapan Doğan Çoban, 15 yıldır çalıştığı vinci gelin arabası yaparak eşi Funda Akar'a büyük bir sürpriz yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan 31 yaşındaki Doğan Çoban, düğününde eşi Funda Akar’a unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Günlük hayatında kullandığı vinci gelin arabasına dönüştüren Çoban, Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan Funda Akar'ın evine, rengarenk süslediği vinçle gelerek herkesi şaşkına çevirdi.

NİKAHA VİNÇLE GİTTİLER

Damat, elinden tutarak gelini vincin kabinine bindirdi ve ardından bir araç konvoyu eşliğinde nikahlarının kıyılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı’na doğru yola çıktı. Nikahları, memur Yunus Kafalı tarafından kıyılan çift, hayatlarını resmen birleştirdi.

"FARKLI BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Düğünün bu kadar sıra dışı olmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirten Doğan Çoban,

Sıradan bir gelin alma yerine, farklı bir şey yapmayı istedim. Bu fikir aklıma geldi ve güzel bir anı olacağına inanıyorum. İnşallah hayatımız da böyle güzel devam eder

diyerek duygularını dile getirdi.

Eşi Funda Akar ile nasıl tanıştıklarını da paylaşan Çoban,

Bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Başta arkadaş olarak başladık, sonrasında birbirimize güvenip sevgi ve saygı çerçevesinde bu yolda ilerlemeye karar verdik. Allah sonumuzu hayırlı etsin, tüm evlenenlere de mutluluklar diliyorum

dedi.

"BENİM İÇİN TAMAMEN SÜRPRİZ OLDU"

Funda Akar ise sürprizi hiç beklemediğini ifade ederek,

Bu benim için tamamen sürpriz oldu. Doğan, hayatımda bana sürekli mutluluğu yaşatıyor, bu da onlardan biri. İyi ki hayatımda, umarım sonsuza kadar birlikte mutlu oluruz

diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)