Türkiye’de bir ilk: Suça sürüklenen çocuğa spor ve eğitim tedbiri

Kayseri’de görülen bir dosyada mahkeme, suça sürüklenen bir çocuk hakkında alışılmışın dışında bir karara hükmetti.

Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama yerine çocuğun spor ve sosyal gelişim programlarına yönlendirilmesine karar verdi.

SPOR OKULLARINA KAYIT ZORUNLULUĞU

Karar kapsamında çocuk, Kayseri Valiliği himayesindeki ERVA Spor Okulları’na kaydedilecek ve eğitimlere düzenli olarak devam edecek.

Ayrıca çocuk, “Sensiz Olmaz Projesi” kapsamında yürütülen sosyal çalışmalara da katılım sağlayacak.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANAN BİR MODEL"

Çocuğun avukatı Hüseyin Yayla, verilen kararın Türkiye’de ilk örneklerden biri olduğunu belirtti.

Yayla, uygulamanın hem çocuk hem de toplum açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

"EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK SUÇUN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Hüseyin Yayla, tutuklama yerine verilen bu tür tedbirlerin önemine dikkat çekerek, çocukların eğitim ve sosyal faaliyetlerle desteklenmesinin yeniden suç işleme riskini azaltabileceğini söyledi.

"TUTUKLAMA SON ÇARE OLMALI"

Avukat Yayla, tutuklama tedbirinin en son başvurulması gereken yöntem olduğunu vurgulayarak, alternatif rehabilitasyon modellerinin yaygınlaşmasının hem çocuklar hem de toplum açısından daha faydalı olacağını dile getirdi.