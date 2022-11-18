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    Manisa'da eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

    Terörle mücadelede destan yazan komandolara yeni mezunlar da eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 15:40
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    Manisa'da eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

    Manisa Kırkağaç Komando Eğitim Merkez Komutanlığında 33. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nda 26 hafta boyunca muharebe, toplumsal olaylara müdahale, harita, silah bilgisi, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

    Komando andı okundu

    Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, mezun olan komando uzman erbaşlar komando andını okudu.

    Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediyeleri verildi.

    Manisa komando

    Göreve hazırlar

    AA'nın haberine göre; Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Şen, konuşmasında kursu tamamlayan komando uzman erbaşların Jandarma, Sahil Güvenlik teşkilatları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı saflarında hizmet etmeye hak kazandığını söyledi.

    Tümgeneral Şen, mezunlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetin, kanunlara ve nizamlara mutlak itaat edin. Vatandaşlarımıza karşı davranışlarınızda daima şefkatli, adil ve tarafsız olun." tavsiyesinde bulundu.

    Manisa komando

    Komandolar tarafından silahlı hareketler, yakın dövüş ve dağcılık gösterilerinin sunulduğu tören, uğurlama duasının yapılması ve komando uzman erbaşların geçişiyle sona erdi.

    Törenin sonunda, mezun olan çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

    Manisa komando

    Manisa komando

    Manisa komando

    Manisa komando

    Manisa komando

    Manisa komando

    Manisa komando

    Manisa komando


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