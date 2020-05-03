En Son Haber

İç Haber

Manisa'da evde kumar oynayan 12 kişiye 37 bin lira ceza

Manisa'da evde kumar oynayan 12 kişiye 37 bin lira ceza

Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir evde kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.