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    Manisa'da evde kumar oynayan 12 kişiye 37 bin lira ceza

    Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir evde kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.
    • AA
    • 03.05.2020 - 08:39
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    Manisa'da evde kumar oynayan 12 kişiye 37 bin lira ceza

    Manisa'da, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    12 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonda 12 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, adreste bulunan kişiler hakkında idari işlem yaptı.

    YASAK İHLALİ İÇİN 37 BİN LİRA CEZA

    Ekipler, kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip sokağa çıktıkları, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 37 bin 800 lira para cezası uyguladı.

    Öte yandan operasyon sırasından ikametin çatısına saklandığı belirlenen 4 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı.

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