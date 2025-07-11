Manisa'da hafriyat kamyonu traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da gece saat 22.30 sıralarında Kula - Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında Eşme istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. (36) idaresindeki 45 AUD 277 plakalı hafriyat kamyonu aynı yönde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen Hayati Akkaş (56) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle traktör üzerinden savrulan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan Raziye K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktör üzerinden savrulan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kula-Eşme karayolu, olay yerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.