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    Manisa'da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

    Manisa'da çiftçilerin tarlalarından malzeme çalan şahıslar, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 22:58
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 23:05
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    Manisa'da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

    Manisa Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalarındaki malzemeleri çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yapılan çalışmada tarlalardan malzeme çalan hırsızlık şüphelileri N.A, B.D, H.Ö ve M.K yakalanarak karakola götürüldü.

    Burada alınan ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Manisa'da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı VİDEO


    Manisa da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı #1

    MALZEMELER ÇİFTÇİLERE TESLİM EDİLDİ

    Öte yandan çalınan malzemeler de çiftçilere teslim edildi.

    Manisa da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı #2


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