Manisa'da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı
Manisa'da çiftçilerin tarlalarından malzeme çalan şahıslar, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- İHA
- 24.01.2022 - 22:58
- Güncelleme : 24.01.2022 - 23:05
Manisa Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalarındaki malzemeleri çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmada tarlalardan malzeme çalan hırsızlık şüphelileri N.A, B.D, H.Ö ve M.K yakalanarak karakola götürüldü.
Burada alınan ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'da hırsızlara operasyon: 3 kişi tutuklandı VİDEO
MALZEMELER ÇİFTÇİLERE TESLİM EDİLDİ
Öte yandan çalınan malzemeler de çiftçilere teslim edildi.