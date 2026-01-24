Manisa'da kuyumcu soyan zanlılar İzmir'de yakalandı Manisa'da maskeli ve pompalı tüfekle kuyumcuyu soyan şüpheliler çaldıkları altınlar ve suç aletiyle birlikte İzmir'de yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları altınlar ile olayda kullanılan pompalı tüfek, alanda gizlenmiş halde ele geçirildi.

Göster Hızlı Özet Manisa'da kuyumcu soyan zanlılar, çaldıkları altınlar ve suç aletiyle birlikte İzmir'de yakalandı.

Şüpheliler, H.S. ve Y.G., İzmir polisinin operasyonuyla yakalandı.

Yakalananlar, Manisa'ya getirilip adli makamlara sevk edilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 23 Ocak günü sabah saatlerinde Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcuya giren şüpheli, elindeki pompalı tüfeği iş yeri çalışanına doğrultarak 4 adet altın kelepçe bilezik ile 4 tablo içerisinde bulunan toplam 100 adet altın yüzüğü çantaya koydu. Soygunun ardından şüpheli, iş yeri önünde bekleyen beyaz renkli ve plakasız araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli aracın plakası tespit edilerek İzmir'e gittiği belirlendi. ÇALINAN ALTINLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU İzmir polisi ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.S. (26) ve Y.G. (39) isimli şüpheliler İzmir'de yakalandı. Şüphelilerin iş yerinden çaldıkları altınlar ile olayda kullanılan pompalı tüfek, Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda gizlenmiş halde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Manisa'ya getirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. İç Haber Haberleri Tekirdağ'da seyir halindeki motosiklet alev aldı

