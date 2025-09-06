Abone ol: Google News

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak caddeleri göle çevirdi, bazı araçlar yolda kaldı.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 06:03
Manisa’da sağanak yağış sokakları göle çevirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

YAĞIŞ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Ankara Asfaltı Manisa Kavşağı’nda trafik adeta kilitlendi. Yoğun yağış nedeniyle birçok araç yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri kavşakta akışı sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, mümkün oldukça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu. 

