Manisa'da tanımadığı kişi tarafından silahla vuruldu

Şehzadeler ilçesinde Hasan D. tanımadığı kişi tarafından silahla vuruldu. Yaşanan olayın ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan için arama çalışmaları başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Dere Mahallesi'nde Hasan D., sokak ortasında tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bir el ateş edilen olayda Hasan D. ayağından yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.