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    Manisa'da yağmur duası

    Uzun zamandır yağmur yağmaması üzerine Manisa’nın merkez ilçesi Şehzadeler’de cuma namazı öncesi merkezi sistemle tüm camilerde yağmur duası yapıldı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 14:27
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 14:28
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    Manisa'da yağmur duası

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde cuma namazı öncesi Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından tarihi Hatuniye Camii’nde yağmur duası yapıldı.

    Dua, merkezi sistemle tüm camilerde aynı anda gerçekleştirildi.

    BEREKET DUASI

    Cuma namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti.

    Yağmur duasına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Manisa'da yağmur duası VİDEO

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    Manisa da yağmur duası #3

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    Manisa da yağmur duası #5

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    Manisa da yağmur duası #8

    Manisa da yağmur duası #9

    Manisa da yağmur duası #10

    Manisa da yağmur duası #11

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