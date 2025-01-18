İHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için araziye çıktı.
Arazide domuzu gören avcılardan birisi ateş ederek domuzu yaraladı.
Yaralanan domuzun ardından motosikleti ile giden avcının üzerine domuz koşmaya başladı.
Avcı, domuzdan son anda bağırarak ve ateş ederek yara almadan kurtuldu.
YAŞANANLAR KAMERADA
Domuzun saldırı anı ise avcının kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış