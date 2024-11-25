Manisa'nın Selendi ilçesinde fırtına seraya zarar verdi

Türkiye'de birçok kesimde etkili olan soğuk havadan Manisa'nın Selendi ilçesi de nasibini aldı.
İlçede etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kurak geçen yaz döneminin ardından yağmurla birlikte gelen fırtına bazı yerlerde zarara yol açarken bir üreticinin serasına kavak ağacı kırılıp düşerek zarara yol açtı.
KAVAK AĞACI SERANIN ÜZERİNE DEVRELDİ
Merkez Eski Cami Mahallesi'nde bulunan Eşe Güçlü'ye ait seranın üzerine devrilen kavak ağacı, sera naylonuna zarar verdi.
Serada üretip evin ekonomisine katkı yaparak geçimini sağlayan çiftçi Güçlü, geçim kaynağı olan serada oluşan zarar karşısında güçlük çekeceklerini aktardı.
SELENDİ'YE KAR YAĞDI
Yağmurla birlikte esen fırtına sonrası ise ilçenin yüksek kesimlerine kar yağarak beyaza büründü.
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