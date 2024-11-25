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Manisa'nın Selendi ilçesinde fırtına seraya zarar verdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde fırtına seraya zarar verdi Dün yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınadan devrilen kavak ağacı bir seraya zarar verdi.