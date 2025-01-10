Mardin’de 112'ye gelen çağrıların verileri paylaşıldı: Yüzde 64’ü asılsız

DHA

Mardin’de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrılara ilişkin açıklanan veriler dikkat çekti..

Çağrıların yüzde 64’ünü gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluşurken, çağrı merkezini çok kez asılsız yere arayan kişilere de ceza kesildi.

Bu kapsamda 111 kişiye, ‘Kabahatler Kanunu’na göre toplamda 201 bin TL para cezası uygulandı.

İLGİLİ KURUMLAR ARASINDA KOORDİNASYON

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN UYGULAMALAR

Merkezde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça dil bilen tercümanlar tarafından da turistler için hizmet sunulduğunu dile getiren Karaboğa, engelli vatandaşların da engelsiz 112, E-Call gibi uygulamalarla ulaşabildikleri gibi kısa mesaj (SMS) yoluyla da ihbarda bulunabildiklerini kaydetti.

Karaboğa, devamında şöyle konuştu:

Ekol sisteme sahip olan araçlar ise kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girer ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arar. 112 Acil Çağrı Merkezi, arayan aracın konum bilgisini araçta bulunan GPS ile tespit eder.

"ASILSIZ ÇAĞRILARIN ORANI 2019'DA YÜZDE 95'Tİ"

2024 yılına ait istatistik verilerini de paylaşan Karaboğa, konuşmasına şu sözlere devam etti:

2024 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’mize yaklaşık 994 bin çağrı geldi. Bunlardan 352 bini vakaya döndü. Vakaya dönme oranımız yüzde 36 civarında. Vakaya dönmeyen çağrı oranımız ise yüzde 64’tür. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara idari para cezası uyguluyoruz. 2024 yılı içerisinde 111 kişiye 201 bin lira idari para cezası uyguladık. Aramalar devam ettiği sürece bu idari para cezası iki kat olacak şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Asılsız çağrıların oranı 2019’da yüzde 95'ti. 2020'de yüzde 90'a, 2021’de yüzde 84'e, 2022’de yüzde 79’a, 2023’te yüzde 67’ye, 2024’te yüzde 64’e indi.

"ACİL DURUM EKİPLERİNİN OLAY MAHALLİNE HAREKETLERİ YAKLAŞIK 90 SANİYE İÇİNDE BAŞLIYOR"

Çok şükür asılsız çağrı oranlarımız azalıyor. Çağrıları cevaplama süremiz yaklaşık 1,3 saniye. Acil durum ekiplerinin olay mahalline hareketleri yaklaşık 90 saniye içinde başlıyor. Yani 90 saniyede burada ihbarı alıp acil durum araçları olay yerine hareket ediyorlar. Bizler vatandaşlarımızdan 112’yi sadece acil durumlarda aramalarını, acil durumlar dışında 112 acil hattını meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü hattın meşgul olması demek acil durumda olan vatandaşların 112’ye ulaşamaması demektir. Bu da belki can ve mal kaybına sebep olacaktır. Bunun bilinmesini rica ediyoruz.

"KEDİSİ HASTA OLUP AMBULANS TALEP EDEN VAR"

Merkezde görevli personelden Fatma Öztürk de bazen acil durumlar dışında da arandıklarını belirterek, şöyle konuştu: