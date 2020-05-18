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Mardin'de 9 yaşındaki çocuğa bisiklet hediyesi

Mardin'de 9 yaşındaki çocuğa bisiklet hediyesi

Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan 9 yaşındaki çocuk, bisiklet istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temin edilen bisiklet, polisler tarafından teslim etti.