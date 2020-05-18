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    Mardin'de 9 yaşındaki çocuğa bisiklet hediyesi

    Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan 9 yaşındaki çocuk, bisiklet istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temin edilen bisiklet, polisler tarafından teslim etti.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 09:00
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    Mardin'de 9 yaşındaki çocuğa bisiklet hediyesi

    Mardin'in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan 9 yaşındaki Ramazan Dağ, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak maddi durumları olmadığını söyledi ve bisiklet istedi.

    Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bisikleti, Dağ’ın evine götürdü.

    MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU

    Bisikleti karşısında görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Dağ, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Dağ, daha sonra bisiklete binerek, evlerinin önünde tur attı.

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