Mardin'de feci kazada 3 kişi öldü

- Mardin'de bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
- Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Midyat ilçesi Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkiinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.