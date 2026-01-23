Abone ol: Google News

Mardin'de feci kazada 3 kişi öldü

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 00:19
  • Mardin'de bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
  • Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesi Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkiinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

