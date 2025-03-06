Mardin'de minibüsü iterek çalmaya çalıştılar

DHA
İlginç olayın adresi Mardin..
Saat 03.30 sıralarında Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 kişi, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPINCA BIRAKTILAR
Hareket eden minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.
OLAY KAMERADA
Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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