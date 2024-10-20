Mardin'de sokağa çıkma yasağında yeni gelişme

Mardin'de sokağa çıkma yasağı sürüyor...

Mardin Valiliği, son yaptığı duyuruda Savur ilçesi kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

""SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILMIŞTIR""

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu maddeleri gereğince; bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ile mezralarında sınırlı olmak üzere 20 Ekim 2024 günü Saat 00.01’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



20 Ekim 2024 günü Saat 14.30’dan itibaren Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ile mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.