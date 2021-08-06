Mardin'de tüfekle bir kadın öldürüldü

Midyat ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi, bir kadını başından vurarak öldürdü. Olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı, ekipler tarafından aranıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan şahıs, bir kadını öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Şenköy Mahallesi’nde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada kimliği öğrenilemeyen kişi, pompalı tüfekle bir kadını başından vurarak kayıplara karıştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda asker ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



