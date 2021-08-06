Euro
10.1551
0.48%
Dolar
8.6149
1.12%
Altın
487.9
-1.27%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
361.752
5.16%
EXEN Coin
24.22
4.26%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Mardin'de tüfekle bir kadın öldürüldü

    Midyat ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi, bir kadını başından vurarak öldürdü. Olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı, ekipler tarafından aranıyor.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 22:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de tüfekle bir kadın öldürüldü

    Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan şahıs, bir kadını öldürdü.

    Edinilen bilgilere göre, Şenköy Mahallesi’nde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada kimliği öğrenilemeyen kişi, pompalı tüfekle bir kadını başından vurarak kayıplara karıştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda asker ve ambulans ekipleri sevk edildi.

     

    Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Mardin de tüfekle bir kadın öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir