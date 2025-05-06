Mardin’in meraları güneş enerjisiyle sulanıyor

AA & Ensonhaber

Mardin'de kırsal yaşamın kalitesini artırmaya yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan projeyle, Artuklu ilçesi başta olmak üzere 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisiyle suya kavuşuyor.

SU KUYUSUNUN ENERJİSİ GÜNEŞTEN

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi'nde uygulamaya alınan örnek projede, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için meraya bir kuyu açıldı. Kuyunun enerji ihtiyacı ise bölgeye kurulan güneş panellerinden sağlanıyor. Böylece hem doğayla uyumlu bir çözüm hayata geçiriliyor hem de kırsaldaki hayvancılık sürdürülebilir hale geliyor.

Bu yenilikçi uygulama, Mardin’in tarımsal üretim gücünü artırmayı hedeflerken, aynı zamanda çevre dostu bir tarım vizyonuna da katkı sunuyor.