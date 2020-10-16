AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan kansere yenildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.

Bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavi altında olan Esayan, kansere yenildi.

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Hastalığı esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da evinde ziyaret ettiği Esayan'ın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verdi.

Kalın “Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"DOSTLUĞUNU ÖZLEYECEĞİM"

Esayan için başsağlığı mesajı yayınlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl “iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım” demişti..." dedi.

AYRINTILAR GELECEK..