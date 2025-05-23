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AA & Ensonhaber

Marmara Denizi’nin karanlık derinliklerinde, insan gözünden uzak bir hayat mücadelesi sürüyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan nadir mercan türlerinin en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Sivriada, yaz mevsimiyle birlikte yeniden müsilaj tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

MERCANLAR MÜSİLAJDAN TEMİZLENDİ

Deniz yaşamını tehdit eden bu beyaz örtüye karşı harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalış timleri ve deneyimli dalış eğitmenleri, adanın sularına dalarak mercanlar için adeta bir kurtarma operasyonu başlattı. Dalgıçlar, polipleri tamamen saran müsilajı yedek hava kaynakları ve düşük basınçlı hava üfleyicileriyle nazikçe temizledi. Her bir mercan kolonu, dikkatli müdahalelerle yeniden nefes almaya başladı.

Bu eşsiz çalışmayı, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan da ekiple birlikte suya dalarak belgeledi. Ceylan’ın kamerası, derinlerdeki felaketi gözler önüne serdi: Sanki deniz dipten boğuluyordu.

CERRAH TİTİZLİĞİ İLE MÜSİLAJA MÜDAHALE

Görüntülerde dalgıçların, adeta birer doğa cerrahı gibi müsilajla kaplanmış mercanları temizlerken gösterdiği titizlik izleyicilere yansıyor. Ancak bu sadece bir temizlik çalışması değil; deniz yaşamının sürekliliği için verilen görünmeyen bir savaş.

Tahsin Ceylan, Marmara Denizi’nin yüzeyde sakin göründüğüne aldanmamak gerektiğini vurgularken, “18 ila 20 metre derinlikte, müsilajın adeta kalın bir örtü gibi yaşamı örttüğünü görüyoruz” dedi. Ceylan, deniz çayırları, algler ve yosunların ışık alamadığı için fotosentez yapamadığını, bunun da deniz ekosisteminin çöküşüne neden olabileceğini kaydetti.

“Yaşamın kalbi denizse, onun ritmini anlamak için su altından bakmamız gerekiyor” diyen Ceylan, derinlerde yaşanan bu ekolojik krizin boyutunu ancak denizin altındaki sessiz çığlıkla kavrayabileceğimizi belirtti.