Marmara ve Ege'ye dikkat; 21 il uyarıldı! Her yer batacak...
Yağmur Uçar

Çamur yağmuru, atmosferde taşınan toz, kum veya kül partiküllerinin yağmur damlalarıyla birleşerek yeryüzüne çamur şeklinde düşmesiyle oluşan bir hava olayıdır.

Genellikle çöl tozlarının rüzgarla taşınması sonucu meydana gelir.

Türkiye'nin de günlerdir etkisi altında olduğu çöl tozu, çamur yağmuruna sebep olacak.

21 İL UYARILDI

Hava Forum, etkili olacak illeri duyurdu.

Marmara ve Ege Bölgesi olmak üzere 21 il için uyarı yapıldı. İşte o iller;

İstanbul

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

Balıkesir

Çanakkale

Bursa

Bilecik

Sakarya

Kocaeli

Yalova

Düzce

Kütahya

Afyonkarahisar

Eskişehir

İzmir

Aydın

Muğla

Manisa

Uşak

Denizli

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Yağmur Uçar
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