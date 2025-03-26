Marmara ve Ege'ye dikkat; 21 il uyarıldı! Her yer batacak...

Yağmur Uçar
Çamur yağmuru, atmosferde taşınan toz, kum veya kül partiküllerinin yağmur damlalarıyla birleşerek yeryüzüne çamur şeklinde düşmesiyle oluşan bir hava olayıdır.
Genellikle çöl tozlarının rüzgarla taşınması sonucu meydana gelir.
Türkiye'nin de günlerdir etkisi altında olduğu çöl tozu, çamur yağmuruna sebep olacak.
21 İL UYARILDI
Hava Forum, etkili olacak illeri duyurdu.
Marmara ve Ege Bölgesi olmak üzere 21 il için uyarı yapıldı. İşte o iller;
İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Balıkesir
Çanakkale
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli
Yalova
Düzce
Kütahya
Afyonkarahisar
Eskişehir
İzmir
Aydın
Muğla
Manisa
Uşak
Denizli