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Marmara ve Ege'ye dikkat; 21 il uyarıldı! Her yer batacak...

Marmara ve Ege'ye dikkat; 21 il uyarıldı! Her yer batacak... Cuma günü çamur yağmuru beklenen şehirler listesi açıklandı. Marmara ve Ege Bölgesi olmak üzere 21 il için uyarı geldi.