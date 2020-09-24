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    Marmaraereğlisi'nde deprem sonrası olumsuzluk bildirilmedi

    Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, olumsuz durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Zehin, ekipleri her ihtimale karşı hazır tuttuklarını kaydetti.
    • AA
    • 24.09.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 17:51
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    Marmaraereğlisi'nde deprem sonrası olumsuzluk bildirilmedi

    Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18.87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

    Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

    EKİPLER HAZIR

    Zehin, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizi herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır tutuyoruz." dedi.

    Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise belediye binasında çok az kişinin depremi hissettiğini, şu ana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını dile getirdi.

    İstanbul'da hissedilen deprem ViDEO

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