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    Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 23:52
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 00:44
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    Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan yazılı açıklamada “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

    MARMARAY SEFERLERİ SABAHA KADAR ÜCRETSİZ

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada ise seferlerin sabaha kadar süreceğini belirterek şunları söyledi: "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."

    Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz #1


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