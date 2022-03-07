Marmaray'da 'neden sevişiyorsunuz' kavgası

İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere "Terbiyesizlik yapmayın neden sevişiyorsunuz" dedi. Gençlerin yanıt vermesiyle taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.