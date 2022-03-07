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    Marmaray'da 'neden sevişiyorsunuz' kavgası

    Marmaray'da 'neden sevişiyorsunuz' kavgası

    İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere "Terbiyesizlik yapmayın neden sevişiyorsunuz" dedi. Gençlerin yanıt vermesiyle taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 21:46
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 21:55
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    Akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray'da meydana gelen olayda yolculardan biri, karşısında sarılarak oturan genç çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

    Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

    TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Tepki gösteren yolcu ile genç tekme ve tokatla birbirine saldırdı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

    KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan olay anı, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

    Marmaray'da 'neden sevişiyorsunuz' kavgası VİDEO

    Marmaray da neden sevişiyorsunuz kavgası #1


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