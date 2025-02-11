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İHA

Kış soğuklarının yurdu etkisi altına aldığı bu günlerde, Muğla’nın Marmaris ilçesi bambaşka bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Ilık ve güneşli havasıyla adeta baharı erken karşılayan ilçede, hafta sonu sahiller hareketlendi.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte birçok vatandaş sahilde yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları ise sandalyelerini kurup termoslarıyla keyifli anlar geçirdi.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Marmaris’in dingin atmosferinde vakit geçiren ilçe sakinleri, doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşarken, güzel havanın keyfini doyasıya sürdü.

Turizmin gözde adreslerinden biri olan Marmaris’te yaşayan Selda Kırdemir, “Muhteşem bir gün! Türkiye’nin birçok yerinde kış etkisini sürdürürken biz burada yazı yaşıyoruz. Burada olmak gerçekten bir ayrıcalık” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Sahilde yürüyüş yapan Sevgi Oktay ise Marmaris’i “adeta bir cennet” olarak nitelendirerek, “Yeşili ve mavisiyle doğası eşsiz, her anı huzur dolu” ifadelerini kullandı.