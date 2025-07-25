Marmaris'te su borusu patladı: 5 gündür su boşa akıyor

Sıcaklıkların artması sonucu kurak bir iklim yaşadığımız şu günlerde, özellikle tatil beldelerinde su krizi baş gösteriyor..

Muğla'dan gelen görüntü ise tepkilere neden oldu..

Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi'nde patlamış su borusundan 5 gündür su akarken, çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Mahalle esnafı, MUSKİ’yi defalarca aradıklarını ancak arızaya henüz müdahale edilmediğini belirtti.

"HEM SUYU DİKKATLİ KULLANALIM DİYORLAR HEM DE ARIZALAR GÜNLERCE BEKLİYOR"

Çevredeki esnaflardan Meral Bulucu, aynı noktadaki borunun daha önce de defalarca patladığını belirterek, "Sürekli aynı yer patlıyor. Gelip tamir ediyorlar, birkaç gün sonra yine patlıyor. Bu hafta pazartesi gününden bu yana tonlarca su boşa akıyor. Komşularım MUSKİ’yi arıyor, fotoğraflar çekip iletiyoruz, ama kimse ilgilenmiyor. Hem su sıkıntısı var, ‘Suyu dikkatli kullanalım’ deniyor hem de böyle arızalar günlerce bekliyor. Lütfen yetkililer artık kalıcı bir çözüm bulsun." diyerek duruma tepki gösterdi.