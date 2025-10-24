Martı'nın lisans hakkı Danıştay kararıyla kesinleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mobilite platformu Martı, uzun süredir devam eden e-ulaşım lisans sürecinde önemli bir zafer elde etti. Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşı yürütülen yasal süreçte Martı'nın haklılığını onaylayarak lisans alma hakkını resmen tescilledi.

MAHKEME VE İSTİNAF SÜREÇLERİ, MARTI LEHİNE SONUÇLANMIŞTI

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, daha önce Martı’yı haklı bularak İBB’nin lisans vermeme kararını hukuka aykırı bulmuş ve kararı iptal etmişti. İBB’nin istinaf başvurusu da reddedilerek Martı lehine karar onanmıştı.

DANIŞTAY ONAYIYLA TÜM SÜREÇ TAMAMLANDI

Süreci Danıştay’a taşıyan İBB, burada da aynı sonucu aldı. Danıştay, Martı'nın haklılığını bir kez daha onaylayarak tüm yasal sürecin tamamlandığını kesinleştirdi.

MARTI KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili şunları söyledi: