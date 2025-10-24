Martı'nın lisans hakkı Danıştay kararıyla kesinleşti

- Martı, e-ulaşım lisansı için Danıştay tarafından haklı bulunarak resmi olarak lisans alma hakkını kazandı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazları hukuka aykırı bulundu ve tüm yasal süreç Martı lehine sonuçlandı.
- Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mobilite platformu Martı, uzun süredir devam eden e-ulaşım lisans sürecinde önemli bir zafer elde etti. Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşı yürütülen yasal süreçte Martı'nın haklılığını onaylayarak lisans alma hakkını resmen tescilledi.
MAHKEME VE İSTİNAF SÜREÇLERİ, MARTI LEHİNE SONUÇLANMIŞTI
İstanbul 7. İdare Mahkemesi, daha önce Martı’yı haklı bularak İBB’nin lisans vermeme kararını hukuka aykırı bulmuş ve kararı iptal etmişti. İBB’nin istinaf başvurusu da reddedilerek Martı lehine karar onanmıştı.
DANIŞTAY ONAYIYLA TÜM SÜREÇ TAMAMLANDI
Süreci Danıştay’a taşıyan İBB, burada da aynı sonucu aldı. Danıştay, Martı'nın haklılığını bir kez daha onaylayarak tüm yasal sürecin tamamlandığını kesinleştirdi.
MARTI KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA
Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili şunları söyledi:
Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz.