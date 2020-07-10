Maske kullanımı hastaneye başvuranları arttırdı

Son aylarda maske kullanımıyla bağlantılı olarak, burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvuranların sayısını arttırdı.

Koronavirüs nedeniyle dışarıda da maske kullanımı zorunlu olunca vatandaşların rahatsızlık sebebiyle hastaneye başvurdukları ortaya çıktı.

HASTANEYE BAŞVURANLARIN SAYISI YÜZDE 20 ARTTI

İzmir'de bir özel hastanede Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Murat Cem Miman, Son aylarda burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvuranların oranında yüzde 20 artış yaşandığını belirtti.

Hastaneye rahatsızlık sebebiyle başvuranların arttığını belirten Miman, “Türklerde burun ucu desteği biraz zayıf. Maske takılmaya başladıktan sonra burnun uç kısmına maskenin ağırlığını gelmesi buradaki tıkanıklığı artırdı" dedi.

Miman, "Maske takma zorunluluğu özellikle burun tıkanıklığı yönünden sıkıntı yaşama potansiyeli olan hastalarımızı açığa çıkarttı.

Sokaklarda, caddelerde genellikle maskesini aşağı doğru indiren veya indirmek zorunda kalan kişiler görüyoruz.

Bu kişilerin maskelerini indirmelerinin bir sebebi var. Türk ırkında burun ucu desteği biraz zayıf.

Burun ucuna dokunduğumuzda burun ucu dudağımıza doğru yaklaşıyorsa bu burun ucu düşük demektir.

Türklerde bu durum oldukça yaygın. Maske takılmaya başladıktan sonra burnun uç kısmına maskenin ağırlığını gelmesi buradaki tıkanıklığı artırdı." ifadelerinde bulundu.

"BURUN TIKANIKLIĞI SEBEBİYLE DOKTORA BAŞVURDUM"

Burun tıkanıklığı sebebiyle doktora başvuran vatandaşlardan Serdar Gündem, "Maske kullanmaya başladıktan sonra nefes almada sorunlar yaşadığımı fark ettim. Bundan öncesinde böyle bir sorunumun olduğunu bilmiyordum. Burnumun tıkanık olduğunu fark ettim ve doktora başvurdum" dedi.

"BAZEN NEFES ALMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM"

Maske kullanımı sebebiyle burun tıkanıklığı yaşamasa da zor nefes aldığını söyleyen Ahmet Gürtürk, "Bazen nefes alma zorluğu yaşıyorum. Sürekli aynı maskenin içinde hava alışverişi yapıyoruz. Sıcak havalarda maske kullanımına bağlı olarak nefes alıp verirken zorlanıyorum" diye konuştu.









