Maske yasağı ilk günden bıkkınlık getirdi

Hava sıcaklığının bu kadar yüksek olduğu günlerde İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske takma zorunluluğunun getirilmesi, insanları isyan ettirdi.

Koronavirüs dünyada etkisini yitirmeye başladı, tüm ülkelerde hayat büyük ölçüde normale döndü.

Salgın dönemini oldukça başarılı bir şekilde geride bırakn Türkiye'nin gündeminde son dönemde maske yasakları var.

Bu yasakların çıkış noktası ise Bilim Kurulu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde de maskesiz dışarı çıkılmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

İSTANBUL, ANKARA, BURSA...

Bu açıklamanın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

SICAK HAVADA MASKE TAKMAK ÇOK ZOR

Yasak kararı, hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu İstanbul'da vatandaşları zor duruma soktu.

Karara isyan eden bir vatandaşın sözleri, sosyal medyada dolaşıma girdi.

Görüntülerdeki diyalog şöyle;

- Neden maske takmadınız?

- Biz zaten yaşayan ölüyüz. Maskeye ne gerek var. Bayağı yaşayan ölüyüz. Maske dediğin nedir. Virüs zaten bize bulaşmaz.

Maske takmayan vatandaş: Biz zaten yaşayan ölüyüz VİDEO

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI VAR

Yasağa uymayanlara 3 bin 150 liraya kadar ceza kesilebilir.

İçişleri Bakanlığı bununla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLER

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis.