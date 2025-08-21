Mavi, beyaz, yeşil… Su şişesi kapaklarının renkleri bakın ne anlama geliyor

Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen plastik şişeler, ilk kez 1970’lerde hayatımıza girdi.

Bugün market raflarında farklı renklerde kapaklarla karşılaştığımız su şişeleri aslında göründüğü kadar basit değil.

Kapakların mavi, beyaz, yeşil veya siyah olması yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda suyun türü hakkında bilgi veriyor.

Renkler, tüketicilerin hangi suyu satın aldığını kolayca anlamasına yardımcı olurken markaların da ürünlerini ayırt edici kılmasını sağlıyor. Peki, hangi renk ne anlama geliyor?

SU ŞİŞESİNDEKİ KAPAKLARIN RENKLERİNİN ANLAMLARI

Su şişesi kapaklarının farklı renkleri, şişenin içindeki su türünü iletmek için basit ve görsel bir kod görevi görürler. İşte renklerin anlamları: