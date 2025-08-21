Mavi, beyaz, yeşil… Su şişesi kapaklarının renkleri bakın ne anlama geliyor

Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen plastik şişeler, ilk kez 1970’lerde hayatımıza girdi.
Bugün market raflarında farklı renklerde kapaklarla karşılaştığımız su şişeleri aslında göründüğü kadar basit değil.
Kapakların mavi, beyaz, yeşil veya siyah olması yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda suyun türü hakkında bilgi veriyor.
Renkler, tüketicilerin hangi suyu satın aldığını kolayca anlamasına yardımcı olurken markaların da ürünlerini ayırt edici kılmasını sağlıyor. Peki, hangi renk ne anlama geliyor?
SU ŞİŞESİNDEKİ KAPAKLARIN RENKLERİNİN ANLAMLARI
Su şişesi kapaklarının farklı renkleri, şişenin içindeki su türünü iletmek için basit ve görsel bir kod görevi görürler. İşte renklerin anlamları:
- Mavi Kapaklar: Genellikle yeraltı kaynaklarından elde edilen ve kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeren doğal kaynak veya maden suyunu ifade eder.
- Beyaz/Şeffaf Kapaklar: Genellikle işlenmiş, arıtılmış veya damıtılmış suyu belirtir. Bu su genellikle musluk suyundan veya diğer kaynaklardan elde edilir ve daha sonra kirleri gidermek için süzülür, bu da onu nötr bir tat ve düşük mineral içeriği ile bırakır.
- Yeşil Kapaklar: Suyun aromalı olduğu veya kireç veya nane gibi doğal tatlarla aşılandığı anlamına gelir.
- Kırmızı Kapaklar: Köpüklü veya gazlı suyu veya bazı durumlarda rehidrasyona yardımcı olmak için elektrolit eklenmiş suyu ifade eder.
- Siyah Kapaklar: Bazen daha yüksek pH seviyesine sahip birinci sınıf veya alkali su için kullanılır.
- Sarı Kapaklar: Ek besinlerle vitaminle zenginleştirilmiş suyu gösterir.