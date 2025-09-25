MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?

Ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren ortak yazılı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde 10 ortak sınav yapılması planlanıyor.

Öğrenciler, okulların açılmasıyla birlikte sınavlara hazırlık sürecine başladı.

Peki, MEB 1. dönem 1. ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte ortak sınav takvimi…

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Ortak yazılı sınav uygulaması ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmıştı. Yeni eğitim öğretim yılında ise 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin ortak sınav takvimi ise şu şekilde: