AA

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasını araştıran Meclis Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Komisyonda Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sunum yaptı.

"VALİ ÜZÜLÜYOR AĞLAMA"

Vali Aydın'a yangında 2 çocuğunu kaybeden Duygu Can Sarıtaş'ın komisyonda konuşurken "Vali üzülüyor ağlama" şeklinde kendisine telkinde bulunulduğu yönündeki sözü soruldu.

Aydın, kendisinin veya yanında görevli hiçbir kişinin acılı anneye böyle bir telkinde bulunmadığını belirtti.Duygu Can'ı bu sözler sonrası telefonla aradığını da belirten Aydın, "Helalleştik, birlikte ağlaştık." dedi.

" 'ACINIZI PAYLAŞIYORUM, YASINIZI PAYLAŞIYORUM' DEDİM"

Aydın şunları söyledi:

"Hocama da söyledim. 'Hocam.' dedim. 'Bakın, ora çok kalabalıktı. İçeride 300-500 insan vardı. Benimkilerden öyle bir şey olmadı. Ben başkalarının da sizi böyle kıracak tarzda böyle bir ifade kullandığını düşünmüyorum.' dedim. 'Olayın heyecanı, olayın vahameti, iki evladını arayan bir anneye, hiçbir kimsenin Vali orada ağlıyor diyeceğini ben düşünmüyorum hocam.' dedim. 'Ama ben sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramıyorum. Benim de iki evladım var. 'Acınızı paylaşıyorum, yasınızı paylaşıyorum.' dedim. Helalleştik telefonda."

Yangında hayatını kaybeden bir çok aileye acı haberi bizzat kendisinin verdiğini de vurgulayan Aydın, "Üç aylık bir valiyim. Meslek yaşamımda çok zor bir gündü." ifadesini kullandı.

TAVUK FİRMASINA AİT TIR

Vali Aydın'a yangın sonrasında cenazelerin kimlik tespitlerinin bir tavuk firmasına ait TIR'da yapılmasına yönelik eleştiriler de hatırlatıldı.

Söz konusu TIR'ın Belediye Afet İşleri Müdürü tarafından gönderildiğini belirten Aydın, "Orası sadece kimlik tespiti için kullanıldı." dedi.

Afet İşleri Müdürü'nün bunu kasıtlı yapmadığını da vurgulayan Aydın, "İlgili kişi yardımcı olmak maksadıyla bu işi yapmış ama tabii o da muhtemelen bunun o şekilde geleceğini öngöremedi." ifadesini kullandı.

"TANJU ÖZCAN YANLIŞ OTELİN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ"

Vali Aydın, daha önce komisyonda sunum yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sunumunda otele dair yanlış fotoğrafları gösterdiğini de ileri sürdü.

Özcan'ın gösterdiği fotoğrafların yanan otele değil Kartal 2 oteline ait olduğunu ifade etti.